Zaccharie Risacher et les Hawks, qu’est-ce qui coince ?

La saison ne fait que débuter, mais Atlanta donne déjà l’impression de rejouer un film connu. Nos chroniqueurs l’ont relevé dans le CQFR : trois défaites consécutives, une défense toujours poreuse et un Zaccharie Risacher au rôle encore flou.

Une défense en panne et des choix qui interrogent

Le constat est brutal. « Les Hawks, comme le Magic, connaissent un mauvais début de saison », résume Antoine. Trois revers en quatre matches, dont une nouvelle défaite face à Chicago (128-123), la troisième en trois confrontations. Et toujours la même impression : une équipe athlétique, longue, mais incapable de défendre durablement.

« Malgré plein de joueurs athlétiques et longs, ils ne défendent toujours pas bien ». Le paradoxe reste entier : Quin Snyder dispose d’un effectif construit pour la polyvalence et l’énergie, mais le résultat sur le terrain ne suit pas.

Risacher positif, mais sous-utilisé

Derrière ces chiffres ternes, Zaccharie Risacher affiche pourtant de bonnes séquences

Qui est Cedric Coward, le rookie sensation de Memphis ?« Seulement 20 minutes encore une fois pour Risacher », rappelle Antoine Touché à la cheville récemment, il est peut-être ménagé, mais son apport reste évident : « Sur ces 20 minutes, il est à +13. »

Lorsqu’il est sur le parquet, « t’as l’impression que ça défend un peu mieux, qu’il se passe plus de choses », note Shaï. Une impression confirmée par des séquences défensives solides, notamment face à Buzelis.

Pourtant, dans le money time, c’est Luke Kennard qui entre en jeu : « Je revois rentrer Kennard au moment où il y a encore moyen de prendre le match, où c’est à peu près serré. Ça m’étonne un peu alors que Risacher est là. »

Un choix difficile à comprendre pour une équipe qui cherche encore son identité collective.

Snyder doit trouver le bon équilibre

Faut-il y voir un simple ajustement de début de saison, ou un vrai manque de confiance ? Nos chroniqueurs se montrent prudents : « Il faudrait voir si ce n’était pas du load management par rapport à sa petite blessure passée, mais ça intrigue un peu. »

Plus globalement, la rotation d’Atlanta semble en chantier. Les minutes s’enchaînent sans logique évidente, et les associations défensives manquent de cohérence. Risacher n’est pas le problème. Il en est même souvent une partie de la solution, comme l’illustre son différentiel positif (+13) dans un match perdu.

Rien d’alarmant, mais un vrai signal

La saison est encore jeune, mais le parallèle avec la précédente saute aux yeux. « Ça rappelle l’an dernier. J’espère que ça ne va pas rester comme ça pour Zaccharie », poursuit Shaï. L’envie, elle, ne fait pas défaut chez l’ailier français : intensité, mobilité, discipline. Ce sont plutôt les ajustements du coach et la défense collective qui coincent.

En attendant que Quinn Snyder trouve le bon dosage entre ses cadres et son jeune ailier, Atlanta continue de tourner en rond. Et la stat la plus parlante de ce début de saison restait celle-là : Risacher +13, Hawks -5.

