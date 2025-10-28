Qui est Cedric Coward, le rookie sensation de Memphis ?

Les Memphis Grizzlies font partie des franchises qui se trompent le moins souvent en matière de rookies ces dernières années. Jugez plutôt :

• 2018 : Jaren Jackson Jr (1st Team All-Rookie)

• 2019 : Ja Morant & Brandon Clarke (both 1st Team)

• 2020 : Desmond Bane (2nd Team)

• 2021 : Santi Aldama

• 2023 : GG Jackson (2nd Team)

• 2024 : Zach Edey et Jaylen Wells (both 1st Team)

Que des réussites. Et pour 2025 ? Une réussite peut-être encore plus belle. Cedric Coward, dont le nom a forcément fait tiquer les anglophones* qui l'ont découvert le soir de la Draft, lorsque Portland l’a retenu avec le 11e pick avant de l’échanger avec Memphis contre Hansen Yang, a démarré sur les chapeaux de roue.

De la D3 à la NBA : un parcours hors du commun

Cedric Coward n’a rien d’un prospect formaté. Avant de devenir la nouvelle coqueluche du Tennessee, il a connu un parcours que presque aucun joueur NBA ne peut revendiquer. Il a commencé sa carrière universitaire en Division III, à Willamette University, une petite fac de l’Oregon. De là, il a gravi les échelons un à un : transfert à Eastern Washington en D1, où il a commencé à se faire remarquer avant de se ruiner l'épaule, puis passage à Washington State, dans une conférence plus compétitive.

Et avant même d’annoncer sa candidature à la Draft 2025, Coward préparait un nouveau transfert… vers Duke, rien que ça. Une trajectoire qui résume parfaitement sa mentalité : une progression constante, sans raccourci, avec la confiance tranquille de ceux qui savent où ils vont.

27 POINTS.

6-6 FROM DEEP. Memphis' 2025 No. 11 pick Cedric Coward had an incredible showing at home tonight 🎯 He is the 1st rookie in @memgrizz franchise history to record 6 triples without a miss! pic.twitter.com/fHY79xChzD — NBA (@NBA) October 26, 2025

Un rookie déjà prêt

Cedric Coward, qui est un arrière de 1,96mn’a rien du joueur intimidé par le grand bain. Ses quatre premiers matches NBA ont été une petite leçon d’efficacité. Indépendamment des résultats des Grizzlies, son jeu a dégagé une impression de fluidité rare pour un rookie : mécanique de tir soyeuse, qualités techniques solides, défense engagée, et une vraie lecture du jeu. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : la liste complète des joueurs dans l’histoire de la NBA ayant tourné à au moins 15 points par match avec un true shooting d’au moins 80 % sur leurs trois premiers matches ? Cedric Coward. Et… c’est tout.

Certes, il a un peu ralenti lors du quatrième match contre les Warriors, mais rien de dramatique pour ses stats par match : 16,5 points de moyenne à 69,7 % de réussite globale, dont 64,3 % à trois points. L’échantillon est minuscule, mais la sensation visuelle est bien réelle : un joueur posé, fluide et mature, capable de s’intégrer immédiatement dans une rotation NBA.

Le steal dont Memphis avait besoin

À 22 ans, Cedric Coward arrive avec un bagage différent de celui des one-and-done ou des prospects de G League. Il joue avec calme et assurance, sans forcer, tout en apportant un shoot extérieur fiable et une intensité défensive bienvenue pour une équipe qui cherche encore la bonne formule sur les lignes arrières depuis le départ de Desmond Bane.

Les Grizzlies, qui ont bâti leur réputation récente sur leur capacité à repérer et développer des talents sous-estimés, tiennent peut-être là leur nouveau coup de génie. Cedric Coward n’aura sans doute pas besoin de beaucoup de temps pour convaincre qu’il n’est pas qu’un joli début de saison, mais bien un vrai joueur NBA, prêt à s’inscrire dans la continuité des perles trouvées par Memphis ces dernières années.

*en anglais, coward signifie lâche