Dennis Schroder et Enes Freedom quittent les Celtics pour les Rockets

Avec la récente arrivée de Derrick White, récupéré en provenance des San Antonio Spurs, les Boston Celtics allaient forcément bouger pour Dennis Schroder. Présenté sur le départ depuis plusieurs semaines, le meneur de jeu a bel et bien quitté la franchise du Massachusetts sur le fil.

Par contre, l'Allemand risque de faire un peu la gueule en apprenant sa destination. Annoncé dans le viseur de plusieurs prétendants aux Playoffs, l'ancien des Los Angeles Lakers prend la direction des Houston Rockets, d'après le journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski.

Boston is sending guard Dennis Schroder to the Rockets in the deal, source tells ESPN. https://t.co/4RFdjoULq3

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 10, 2022