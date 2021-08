Dennis Schroder, un an pour se relancer chez les Celtics

Le meneur de jeu Dennis Schroder a finalement accepté l'offre des Boston Celtics avec un contrat d'un an à 5,9 millions de dollars.

La pilule doit être difficile à avaler pour Dennis Schroder. Il ne s'agit pas d'un secret, le meneur a eu l'opportunité de prolonger avec les Los Angeles Lakers pour 84 millions de dollars sur 4 ans. Mais l'Allemand a décliné cette proposition.

Agent libre, le joueur de 27 ans pensait pouvoir viser un deal à plus de 100 millions de dollars. Mais assez rapidement sur cette intersaison, les équipes avec de l'argent l'ont dépensé pour d'autres cibles. Et on a compris que l'ancien d'Oklahoma City allait s'imposer comme l'un des grands perdants de cette FA.

Comme pressenti, Schroder a ainsi trouvé un accord avec les Boston Celtics, d'après les informations du journaliste Adrian Wojnarowski. Le natif de Brunswick a signé un contrat d'un an à 5,9 millions de dollars, soit "la taxpayer mid-level exception".

Pour les Celtics, il s'agit d'une belle affaire. A ce prix, l'Européen incarne une signature intéressante, notamment pour seconder Marcus Smart à ce poste. De son côté, Dennis Schroder va chercher à se relancer.

Dans un premier temps, il va devoir digérer son erreur sur le plan financier. Puis ensuite il faudra se remobiliser pour parvenir à concurrencer Smart s'il souhaite retrouver un statut de titulaire. Il a un an pour faire remonter sa cote et tenter de mériter un plus gros contrat.

