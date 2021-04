Dennis Schröder ciblé par les Knicks, une mauvaise idée ?

Les (trop) nombreux ballons perdus ont anéanti les espoirs des Los Angeles Lakers de battre les New York Knicks au Madison Square Garden hier soir. 24 au total. Dont 5 pour le meneur Dennis Schröder, censé dicter le rythme et s’assurer que ses coéquipiers jouent juste. Peut-être que, dans son inconscient, l’Allemand se pensait déjà… dans l’équipe d’en face. Parce que ce duel entre les deux franchises mythiques n’a fait que relancer les rumeurs d’un intérêt des Knicks pour le joueur de 27 ans.

Selon Yahoo! Sports, Schröder serait l’une des cibles des dirigeants new-yorkais à l’approche de la prochaine intersaison. Il est vrai que le club se cherche un meneur et le nom de Lonzo Ball circule d’ailleurs assez fréquemment du côté de Manhattan. En tout cas, il faut prévoir du changement dans le backcourt.

En effet, Derrick Rose, Elfrid Payton et Frank Ntilikina, qui se partagent les responsabilités avec le rookie Immanuel Quickley aujourd’hui, seront tous sur le marché. Tout comme Dennis Schröder donc. Et avec 50 millions de dollars disponibles, les Knicks auront de la place pour ajouter un contrat conséquent en partant à la chasse aux principaux joueurs convoités.

Le point guard actuel des Lakers est une valeur sûre sur son profil… qui colle peut-être plus à celui d’un sixième homme, n’en déplaise à l’intéressé. Il culmine 15 points et 5 passes cette saison. Ce serait un partenaire idéal de Mitchell Robinson sur le pick-and-roll mais pas sûr qu’il colle complètement avec Julius Randle et RJ Barrett. Les Knicks ont plutôt besoin d’un gestionnaire capable de bien lire le jeu, de lâcher vite la balle et de mettre des trois-points. En gros, ils ont besoin de Lonzo Ball.