Dennis Schroder s’offre une nouvelle chance aux Lakers !

Auteur d'un Eurobasket de grande qualité, le meneur Dennis Schroder a signé un contrat d'un an en faveur des Los Angeles Lakers.

Dennis Schroder voulait sa revanche aux Los Angeles Lakers et l'a obtenu ! Depuis plusieurs semaines, le meneur de jeu a multiplié les sorties pour proposer ses services à LeBron James et à la formation californienne. Et avec ses performances à l'Eurobasket 2022, l'Allemand a réussi à convaincre les Angelenos !

D'après les informations de l'insider Marc Stein, le joueur de 28 ans s'est engagé pour le minimum sur un an (2,64 millions de dollars) avec les Lakers. Sur le papier, il s'agit bien évidemment d'une recrue intéressante afin de renforcer le banc californien.

De son côté, Schroder voulait absolument revenir aux Lakers. Pour prendre sa revanche par rapport à sa première expérience ratée en 2020-2021. Mais aussi pour retrouver l'entraîneur Darvin Ham, qu'il a connu sous les couleurs des Atlanta Hawks.

D'ailleurs, le nouveau coach de Los Angeles va devoir faire des choix importants. Car à l'extérieur, les Lakers sont particulièrement fournis ! Toujours selon Stein, Los Angeles envisage une rotation entre Russell Westbrook et le natif de Brunswick au poste 1.

Patrick Beverley et Kendrick Nunn (puis probablement Austin Reaves, également considéré comme un 3) devront se partager le temps de jeu dans le rôle d'arrière. Bien évidemment, cette signature de Dennis Schroder peut aussi anticiper un trade de Westbrook...

Dennis Schroder, un Euro qui fait exploser sa cote en NBA !