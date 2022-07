Dennis Smith Jr tente de décrocher un nouveau contrat pour se relancer

Tous les joueurs draftés dans le top 10 ne sont pas destinés à une brillante carrière. Par exemple, Dennis Smith Jr n’a pas été à la hauteur des attentes placées en lui lors de sa sélection avec le 9e pick en 2017. Aujourd’hui agent libre, le meneur aimerait essayer de se relancer avec une nouvelle équipe.

Alors qu’une grande partie de la NBA est réunie à Las Vegas pour la Summer League, Smith Jr a décidé de profiter de l’occasion. Le joueur et son camp ont organisé un workout devant une dizaine de franchises afin de dénicher un contrat pour la saison 2022-2023, d’après Chris Haynes de Yahoo Sports. Peut-être pourra-t-il trouver un peu de stabilité cet été ?

En cinq ans dans la ligue, le meneur a connu trois équipes différentes. D’un autre côté, gêné par de nombreux pépins physiques, il n’a joué que 94 matches en trois ans. Ces problèmes, associés à son impact minime sur le terrain, ont dangereusement fait baisser sa cote. Dennis Smith Jr affiche des moyennes de 7,4 points, 3,7 passes à seulement 39,4 % au tir depuis son transfert aux Knicks dans le trade de Kristaps Porzingis.

Le joueur, qui fêtera ses 25 ans au mois de novembre, a sans doute encore du potentiel. Une équipe jeune pourrait peut-être tenter le pari et essayer de lui offrir un second souffle. Mais pour regagner une place en NBA, il devra absolument progresser derrière la ligne à trois points. Ses 31,2 % de réussite sont clairement insuffisants au poste 1. Et ses 65,2 % aux lancers ne sont pas beaucoup plus rassurants par rapport à ses problèmes de tirs.

