Pourquoi John Wall voulait rejoindre les Clippers

John Wall se dit prêt à changer de rôle aux Los Angeles Clippers et il pense pouvoir aider cette équipe à aller au bout.

C’est une autre carrière qui commence pour John Wall. Le meneur de 31 ans sort de plusieurs saisons délicates, marquées par des blessures à répétition. Sa cote n’a cessé de baisser, au point où les Houston Rockets l’ont juste coupé pour lui permettre de rebondir ailleurs. Le joueur a alors choisi les Los Angeles Clippers. Une décision motivée par la perspective de lutter pour le titre au côté de Kawhi Leonard et Paul George.

« Je ne vais pas avoir besoin d’être Batman tous les soirs pour que nous gagnions des matches. C’est le but ultime à ce stade de ma carrière. Je n’étais même pas intéressé par les autres équipes. Je ne voulais pas une situation où toute la pression serait sur moi et où j’aurais à être à nouveau le John Wall de 2016. J’avais le sentiment qu’il manquait un meneur à L.A. et c’est super pour moi d’être ici », explique l'ancienne star des Washington Wizards.

Le vétéran a souligné plusieurs fois l’importance pour lui de ne pas avoir à porter l’équipe en répétant au faisant au moins cinq fois allusion à Batman. On peut y voir une manière de reconnaitre qu’il n’est de toute façon plus ce joueur là. Sa dernière saison All-Star remonte à 2018 et il n’avait disputé que 41 matches.

John Wall tournait à 20,6 points et 6,9 passes lors de son passage aux Rockets il y a deux ans. Il sort d’une saison blanche. Il va avoir besoin de temps pour se remettre dans le bain mais ce nouveau rôle pourrait l’aider à retrouver du rythme sans être trop exposé tout en jouant pour une excellente équipe.

John Wall acte son départ aux Clippers pour 13 millions de dollars