Denver Nuggets : 10 victoires de suite et un facteur X qu’on avait pas vu venir

10 victoires de suite… et un sniper en totale liberté : le rôle de Tim Hardaway Jr. change tout dans la machine des Nuggets.

Les Denver Nuggets arrivent lancés au meilleur moment. Avec une dixième victoire consécutive, obtenue face aux Memphis Grizzlies (136-119), les champions NBA 2023 confirment leur montée en puissance à l’approche des playoffs. Et derrière les performances habituelles de Nikola Jokic (triple-double tranquille : 14 points, 16 rebonds, 10 passes) et de Jamal Murray (26 points), un autre facteur fait la différence dans cette série : Tim Hardaway Jr..

Encore précieux face à Memphis avec 13 points et 3 tirs primés, Hardaway Jr. s’impose comme un élément clé du système de Denver. Son rôle est clair : apporter du scoring instantané et punir les défenses dès qu’il est sur le parquet. Et surtout, il a carte blanche. Son coach David Adelman ne cache pas sa confiance totale envers son vétéran :

« Son feu vert est aussi vert que possible. Je suis totalement à l’aise avec le fait qu’il prenne ses tirs. »

Un message limpide, qui reflète parfaitement l’utilisation du joueur dans cette équipe.

Un rôle parfaitement défini

Avec près de 10 tirs tentés par match, dont une large majorité derrière l’arc (plus de 6 en moyenne), Hardaway Jr. est devenu un spécialiste du spacing dans l’attaque des Nuggets. Et l’efficacité suit : plus de 40% à trois points cette saison et 13,5 points de moyenne en 26 minutes de jeu.

Arrivé dans une relative discrétion, le vétéran de 34 ans devait initialement être une simple option secondaire en sortie de banc. Mais il s’est rapidement imposé comme un rouage essentiel. Adelman insiste d’ailleurs sur son impact direct sur le rythme des matches, capable de faire basculer une rencontre en quelques possessions.

« Il est capable de lancer des runs dès qu’il est sur le terrain. »

Un sniper déjà dans l’histoire de Denver

Au-delà de son impact immédiat, Tim Hardaway Jr. est aussi en train de marquer l’histoire récente des Denver Nuggets. Avec ses trois tirs primés face à Memphis, il est devenu le deuxième joueur de la franchise à inscrire le plus de paniers à trois points sur une saison, dépassant Michael Porter Jr..

Seul un homme fait mieux : Jamal Murray, qui détient toujours le record. Une performance qui souligne à quel point Hardaway Jr. s’est imposé comme une arme majeure dans le système offensif de Denver.

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Denver en pleine confiance

Avec un bilan de 52 victoires pour 28 défaites, Denver consolide sa place dans le haut de la conférence Ouest et creuse l’écart sur les Los Angeles Lakers (2W d'avance), actuellement en pleine déroute, pour la troisième place.

Surtout, cette série de 10 victoires est la plus longue depuis l’arrivée de Jokic en 2014. Un signal fort envoyé au reste de la ligue. Dans une équipe déjà ultra structurée autour de son pivot MVP, l’apport d’un shooteur aussi fiable que Hardaway Jr. ajoute une dimension supplémentaire qui pourrait bien faire la différence en playoffs.

Reste maintenant à bien négocier les deux derniers matches qui s'annoncent pour le moins intéressant. : samedi face au Thunder et lundi à San Antonio pour un dernier duel Jokic vs Wembanyama pour clôturer la saison.

Ces deux derniers matches entre les 3 premiers à l'Ouest avec 3 des candidats au titre de MVP pourraient bien avoir un rôle primordial dans la course au fameux trophée Maurice Podoloff.