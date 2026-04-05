Il y a des soirs où une défaite raconte presque autant qu’une victoire. Celle vécue par les Spurs face aux Nuggets en fait clairement partie. Battu (136-134) après prolongation, San Antonio a vu sa belle série s’arrêter au terme d’un match immense, tendu, spectaculaire et surtout porté par un duel de patrons entre Nikola Jokic et Victor Wembanyama. Denver a fini par s’en sortir sur le fil, derrière un Jokic gigantesque à 40 points, 13 passes et 8 rebonds. En face, Wembanyama a encore répondu présent avec 34 points, 18 rebonds, 5 contres et un impressionnant 16 sur 17 aux lancers, son record en carrière dans l’exercice.

Sur le papier, c’est une défaite. Dans le ressenti, c’est un peu plus riche que ça. Les Spurs ont tenu la distance contre une équipe de Denver en pleine montée en puissance, portée par une huitième victoire de suite et qui joue clairement avec des ambitions de haut niveau à l’Ouest.

Victor Wembanyama ne s’y est d’ailleurs pas trompé. Dans des propos recueillis par Maxime Aubin pour L’Équipe, le Français a retenu autant le niveau du match que ce qu’il peut laisser comme enseignements : “Je pense que c’était un match incroyable. Un des plus fun de la saison. J’aurais aimé qu’on puisse le gagner. Ma conclusion de ce match, c’est qu’il était bon pour nous. C’était un vrai test contre une équipe qui joue vraiment pour quelque chose en ce moment.”

C’est probablement le plus intéressant à retenir. Wembanyama n’a pas seulement produit une ligne de stats monstrueuse face au meilleur joueur du monde. Il a aussi montré, dans un match de playoffs avant l’heure, qu’il pouvait répondre présent et emmener les Spurs dans un combat de très haut niveau. San Antonio repart sans la victoire, mais avec une certitude de plus : son franchise player est déjà taillé pour ce genre de rendez-vous.