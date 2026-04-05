Les résultats de la nuit en NBA

Wizards @ Heat : 136-152

Spurs @ Nuggets : 134-136, après prolongation

Pistons @ Sixers : 116-93

- Ce Nuggets-Spurs, c’est le genre de match qui donne envie d’en reprendre une série en play-offs dès le lendemain. Denver a fini par s’en sortir en prolongation face à San Antonio, 136-134, au bout d’une partie qui va clairement rester comme l’un des grands moments de cette saison régulière. Et forcément, au centre de tout ça, il y avait Nikola Jokic et Victor Wembanyama, deux candidats très crédibles dans la conversation MVP, qui se sont rendus coup pour coup pendant plus de 48 minutes. Jokic boucle la soirée avec 40 points, 8 rebonds et 13 passes. Wembanyama a répondu avec 34 points, 18 rebonds, 7 passes et 5 contres.

Ce qui rend ce match encore plus savoureux, c’est qu’il n’avait rien d’un simple concours de stats. San Antonio menait encore de 11 points dans le quatrième quart-temps, Denver a dû gratter chaque possession, survivre, revenir, puis s’arracher pour aller chercher l’OT. Aaron Gordon a été immense dans ce registre avec son panier de l’égalisation à 6.2 secondes de la fin du temps réglementaire, puis sa défense sur la dernière tentative de Wembanyama pour envoyer tout le monde en prolongation.

WHAT A SEQUENCE FOR AARON GORDON! Forces a shot clock violation.

Ties the game.

ELITE defense to help force OT. https://t.co/3j194KQXbV pic.twitter.com/o7UazvSY1m — NBA (@NBA) April 4, 2026

Comme souvent dans les très grands matchs, il fallait une fin à la hauteur. Elle est venue de Jokic, d'abord avec ce tir complètement absurde au-dessus de Wembanyama à 1 minute du terme pour donner 4 points d'avance à Denver, puis sur un floater à 9 secondes pour enfoncer le clou après une réponse du Français.

Nikola Jokic hits the unbelievable clutch turnaroud jumper over Victor Wembanyama, Wemby scores at the other end, and Jokic scores the floater over Wembanyama, putting the Nuggets up 4, with 9.8 seconds remaining in overtime (with replays) RIDICULOUS pic.twitter.com/FYwein2CF6 — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) April 4, 2026

Denver stoppe au passage une série de 11 victoires des Spurs, mais au fond, au-delà du résultat, on retiendra surtout cette impression rare : celle d’avoir vu deux superstars un peu à part mener un duel qui rappelle pourquoi la NBA peut encore produire des soirées de saison régulière absolument mémorables.

- Jaime Jaquez Jr a eu le temps de marquer 32 points et de participer à la facile victoire du Heat contre les Wizards, avant de prendre l'avion pour aller voir sa soeur Gabriela disputer le match pour le titre en NCAAW avec UCLA contre South Carolina. Kel'el Ware a fait un match de mammouth (24 pts, 19 rbds, 7 blks) lors de cette démonstration à plus de 150 points en 4 QT que Bilal Coulibaly (12 pts, 3 rbds, 2 asts, 2 stls), titulaire, n'a pu éviter.

- Les Pistons ont tranquillement construit une victoire facile sur le parquet de Philadelphie, qui jouait sans Joel Embiid. Cette 12e victoire en 15 matches assure mathématiquement à Detroit la première place de la Conférence Est, ce qui est un magnifique symbole après des années de galère, et la confirmation que la saison dernière n'était pas un accident.

Tobias Haris (19 pts), Daniss Jenkins (16 pts, 14 asts), Jalen Duren (16 pts, 7 rbds) et Ausar Thompson (14 pts) se sont répartis les tâches et ont limité les Sixers sous les 95 pts.