Les Nuggets intéressés par Vasilije Micic

Champions en 2023 mais battus au second tour des playoffs la saison dernière, les Denver Nuggets se sont moins renforcés que certains de leurs concurrents pendant l’intersaison. Ils ont perdu Kentavious Caldwell-Pope et sont restés longtemps inactifs sur le marché. Dario Saric et Russell Westbrook ont fini par rejoindre le Colorado. Il se pourrait que la franchise cherche à faire un dernier ajustement avant la reprise des camps d’entraînement d’ici un mois. En effet, selon Marc Stein, les dirigeants s’intéresseraient à Vasilije Micic.

Le meneur serbe a brillé au côté de Nikola Jokic lors des Jeux Olympiques de Paris. Il a notamment compilé plus de 13 points et 4 passes décisives. Des performances qui ont peut-être poussé les Nuggets à se renseigner. Sauf que l’ancien MVP de l’Euroleague est actuellement sous contrat (7,7 millions de dollars annuels) avec les Charlotte Hornets. Il ne pourra être recruté que via un trade. Denver a quelques joueurs à proposer, comme Zeke Nnaji.

Vasilije Micic est arrivé en NBA du côté du Oklahoma City Thunder il y a deux saisons. Aujourd’hui âgé de 30 ans, il a fait un très bon passage aux Hornets après son transfert en Caroline du Nord. Il y tournait à 10,8 points et 6,2 passes par match dans la peau d’un titulaire. On peut tout de même se demander quel rôle les Nuggets compteraient lui confier, surtout après avoir déjà fait venir Westbrook.