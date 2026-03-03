Denver relance Tyus Jones et son moral en berne

Denver se renforce en cours de saison avec l'arrivée du meneur gestionnaire Tyus Jones, en crise de confiance mais au passé intéressant.

Les Nuggets manquent un peu de jus en ce moment, au gré des blessures et du poids qui pèse sur Nikola Jokic et Jamal Murray. Pour revigorer un peu tout ça, Denver a apporté un peu de sang neuf à la mène. D'après Shams Charania d'ESPN, Tyus Jones, libéré par les Dallas Mavericks, va rejoindre le Colorado jusqu'à la fin de la saison.

Jones n'est pas exactement dans la meilleure période de sa carrière en NBA. Celui qui été pendant plusieurs saisons le roi du ration assists/turnovers a été en échec à Phoenix, puis cette saison à Orlando, où un rôle important lui semblait dévolu. A 29 ans, l'ancien meneur de Duke va pouvoir tenter de se relancer chez les Nuggets, dans un rôle de back up qu'il affectionnait particulièrement à Memphis.

Denver, qui vient de gagner sur le fil sur le parquet du Jazz, saura peut-être mieux tirer parti de l'expérience et des qualités de gestionnaire de Tyus Jones, qui tournait à... 3 points et 2 passes de moyenne à 34% avec le Magic. Il n'a ensuite joué que 8 matches, dont 2 comme titulaire, avec les Mavs, avant d'être libéré.