Derik Queen dans les pas de Griffin et Wembanyama !

Derik Queen a signé cette nuit une performance qui l’inscrit déjà dans une catégorie très fermée de l’histoire récente de la NBA. Lors de la large victoire des Pelicans face à Washington, le rookie de New Orleans a compilé un triple-double impressionnant avec 14 points, 16 rebonds et 12 passes. Une ligne statistique qui fait de lui seulement le troisième rookie évoluant sur un poste intérieur à réussir un triple-double au XXIe siècle, après Blake Griffin et Victor Wembanyama. Rien que ça.

Pour l’instant, le nom de Derik Queen reste difficile à dissocier du mouvement orchestré par Joe Dumars, qui a envoyé le futur pick de Draft des Pelicans dans l’escarcelle des Hawks. Un contexte qui pèse forcément sur la perception de ses débuts. Mais sur le parquet, Queen commence à répondre par des choses très concrètes. Son sens du rebond est déjà solide, sa vision du jeu surprend pour un joueur de son gabarit, et son toucher de balle est prometteur.

Tout n’est évidemment pas parfait. Le principal chantier reste la défense, où ses placements, sa mobilité latérale et sa régularité doivent encore progresser pour tenir face aux intérieurs NBA confirmés. Mais pour une première saison dans la ligue, Derik Queen montre des bases intrigantes. Et ce genre de nuit laisse penser que son plafond pourrait être bien plus élevé que ce que son statut actuel laisse imaginer.