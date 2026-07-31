Golden State s'intéresse à DeMar DeRozan, mais le vétéran devrait accepter un contrat minimum, un scénario qui semble aujourd'hui peu probable.

Les Golden State Warriors continuent d'explorer le marché après avoir manqué plusieurs grosses cibles cet été. Selon Brett Siegel de ClutchPoints, la franchise s'est renseignée sur DeMar DeRozan, mais un obstacle majeur complique sérieusement le dossier.

Pour rejoindre Stephen Curry, Jimmy Butler et Draymond Green, le sextuple All-Star devrait accepter... un contrat minimum.

Les Warriors ont pris contact

Dans le podcast Clutch Scoops, Brett Siegel a confirmé que Golden State figurait parmi les équipes intéressées par DeMar DeRozan.

« Nous avons mentionné les Golden State Warriors parmi les équipes intéressées. Ils ont pris contact avec le camp de DeMar DeRozan, mais il faudrait que ce soit avec un contrat minimum. »

Après avoir échoué dans les dossiers LeBron James, Jaylen Brown et Anthony Davis, les Warriors disposent encore de places dans leur effectif, mais leur marge financière reste très limitée.

Un sacrifice que DeRozan ne semble pas prêt à faire

C'est justement là que le dossier se complique.

Toujours selon Brett Siegel, DeRozan ne souhaiterait pas accepter un contrat au salaire minimum à ce stade de sa carrière.

« Je ne vois tout simplement pas cela arriver à l'heure actuelle. C'est pour cela que les Warriors regardent d'autres options au salaire minimum, et il ne semble pas probable qu'ils recrutent DeMar DeRozan. »

L'ancien joueur des Kings viserait plutôt un contrat compris entre 8 et 10 millions de dollars, afin de récupérer une partie de la valeur perdue après son départ de Sacramento.

Une concurrence bien installée

Golden State n'est d'ailleurs pas seul sur le dossier.

Brett Siegel cite également les Cleveland Cavaliers et le Miami Heat parmi les équipes intéressées, tandis qu'ESPN évoque aussi les Washington Wizards.

Selon le journaliste, plusieurs dossiers importants de cette fin de free agency sont d'ailleurs liés entre eux. Une décision de DeRozan pourrait influencer le marché de joueurs comme Jonathan Kuminga, Klay Thompson ou encore Bradley Beal. Et réciproquement.

Pour les Warriors, tout dépendra donc d'une éventuelle baisse des exigences financières du vétéran. Sans ce sacrifice, les chances de voir DeMar DeRozan débarquer dans la Baie apparaissent aujourd'hui très limitées.