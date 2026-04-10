Agacé par une critique, DeRozan n’a pas mâché ses mots.

DeMar DeRozan n’a pas laissé passer une remarque sur les réseaux sociaux. Le joueur des Sacramento Kings a répondu sèchement à un compte X qui qualifiait une statistique liée à sa carrière de « perturbante ».

Le message en question évoquait le fait que DeRozan devait encore tourner à 18 points de moyenne sur plus de 100 matches pour dépasser Shaquille O’Neal au classement des meilleurs scoreurs de l’histoire.

Et envisager DeRozan devant O’Neal, ce « fan » trouve ça visiblement perturbant. Une formulation qui a clairement agacé l’intéressé.

Une réponse très directe

Sur X/Twitter, DeMar DeRozan a rapidement répliqué.

« Perturbant ? Ça veut dire quoi ça ? Qui es-tu pour donner ton avis sur la carrière de quelqu’un ? Clown ! »

Une réaction brute, à l’image de l’agacement du vétéran face à ce qu’il a perçu comme un manque de respect.

Une carrière sous-estimée ?

Au-delà de cet échange, l’épisode remet en lumière la trajectoire de DeMar DeRozan.

Souvent discret médiatiquement, l’arrière s’est pourtant imposé comme l’un des scoreurs les plus constants de sa génération. Sur 17 saisons, il affiche plus de 21 points de moyenne en carrière, sans jamais descendre sous les 60 matches joués.

Toujours en course pour l’histoire

Avec plus de 26 000 points inscrits, DeMar DeRozan figure déjà parmi les meilleurs scoreurs de l’histoire de la NBA.

Il se rapproche notamment du top 10 all-time, avec Shaquille O’Neal dans son viseur. Un objectif atteignable dans les prochaines saisons… malgré les critiques.

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