Nikola Jokic a réalisé une série statistique sur ses 10 derniers matches jamais vue dans toute l'histoire de la NBA.

Nikola Jokic continue d’écrire l’histoire de la NBA. Le pivot des Denver Nuggets vient de réaliser une série statistique totalement inédite sur ses 10 derniers matches.

Selon OptaStats, aucun joueur dans l’histoire de la ligue n’avait produit un tel volume combiné de points, rebonds et passes sur une période de 10 matches.

« Il y a eu plus de 1,4 million de séries de 10 matches dans l’histoire de la NBA, playoffs compris. Dans aucune d’entre elles un joueur n’a cumulé autant de points, rebonds et passes que Nikola Jokic sur la série actuelle des Nuggets (252 points, 145 rebonds, 127 passes) ».

Sur cette séquence, Nikola Jokic tourne donc à 25,2 points, 14,5 rebonds et 12,7 passes de moyenne. Monstrueux.

Des chiffres déjà impressionnants pris individuellement, mais qui deviennent exceptionnels lorsqu’ils sont combinés sur une telle durée.

Le tout dans un contexte collectif très positif, puisque les Nuggets restent sur une série de 10 victoires consécutives.

Comme souvent, Nikola Jokic est au centre de tout pour Denver. Scoreur, rebondeur et créateur, il dicte le rythme du jeu et structure l’attaque de son équipe. Cette capacité à tout faire sur le terrain renforce encore son statut de joueur unique dans la ligue.

Alors que la saison régulière touche à sa fin, cette série pourrait peser dans la course au MVP. Actuellement bien placé dans les discussions, Nikola Jokic continue d’empiler les performances de très haut niveau, confirmant une nouvelle fois son impact hors norme.

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