Cade Cunningham livre un avis nuancé sur la règle des 65 matches en NBA. Le joueur des Pistons pensent avant tout aux fans.

Alors que la règle des 65 matches continue de faire débat en NBA, Cade Cunningham a apporté une vision plus nuancée que certains de ses pairs.

Privé de distinctions individuelles cette saison à cause de ses absences, le meneur des Detroit Pistons aurait pu critiquer frontalement la règle. Il a pourtant choisi une approche plus équilibrée.

« J’ai des sentiments partagés à ce sujet », a-t-il reconnu. « Je pense que l’idée, c’était de pousser les stars à jouer et à ne pas se reposer, parce que les fans paient cher pour nous voir. »

Un respect assumé pour les fans

Touché par une blessure sérieuse (un pneumothorax), Cade Cunningham a manqué plusieurs matches décisifs dans la course aux trophées.

Malgré cela, il affirme comprendre la logique de la ligue.

« J’ai beaucoup de respect pour ça. Je sais que les fans viennent me voir jouer, et je veux être disponible pour eux à chaque fois », a-t-il expliqué. « De ce point de vue, je respecte la règle et je pense que c’est une bonne règle. »

Une situation frustrante mais acceptée

Avec seulement 62 matches disputés et une fin de saison trop proche pour atteindre le seuil requis, Cade Cunningham ne pourra pas prétendre aux récompenses majeures comme le MVP ou une sélection All-NBA.

Une situation forcément frustrante pour un joueur auteur d’une saison majeure, mais qu’il accepte avec philosophie.

« C’est dur pour moi cette année parce que j’ai fait beaucoup d’efforts pour être considéré pour les trophées », a-t-il reconnu. « Je suis dans une situation compliquée, mais je pense que tout se passera comme ça doit se passer.

J’essaie juste de faire de mon mieux pour aider mon équipe à gagner. J’ai entendu parler des exceptions (pour la règle), mais je ne sais pas comment ça marche. Je continue de faire mon boulot au jour le jour et ce qui doit arriver arrivera. »

Entre frustration et recul

Alors que certains joueurs ont vivement critiqué cette règle ces derniers mois, Cade Cunningham adopte donc une position plus mesurée.

Conscient des enjeux pour la ligue et pour les fans, il préfère retenir l’esprit du règlement, même si celui-ci lui coûte cher cette saison.

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