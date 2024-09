Derrick Rose met fin à sa carrière en NBA : « Je ne changerais rien »

Derrick Rose a officiellement annoncé sa retraite ce jeudi dans un communiqué envoyé à plusieurs médias. Cette annonce était très attendue depuis que l’ancien MVP, qui fêtera ses 36 ans le 4 octobre, a été libéré de son contrat par les Grizzlies plus tôt cette semaine.

Le meneur emblématique des Bulls tire ainsi sa révérence après 16 saisons en NBA, marquées par de nombreuses blessures. Ces dernières années, il avait déjà envisagé la retraite à plusieurs reprises, peinant à trouver de la stabilité dans la fin de sa carrière. Depuis son départ des Knicks en 2017, il a en effet joué pour cinq équipes différentes. Et il n’a participé qu’à 77 matches sur les trois dernières saisons.

Derrick Rose, drafté en première position par Chicago en 2008, reste le plus jeune MVP de l'histoire de la NBA (22 ans, en 2011). Trois fois All-Star, il incarne également l’un des plus grands « what if » de l’histoire. Beaucoup s’interrogent sur la carrière qu’il aurait pu avoir sans la rupture des ligaments croisés qui a stoppé son ascension en 2012, et sans les nombreuses autres blessures qui l’ont freiné.

« Le prochain chapitre consistera à poursuivre mes rêves et à partager mon évolution. Je crois que le vrai succès vient du fait de devenir ce pour quoi on a été créé, et je veux montrer au monde qui je suis au-delà du basket », a déclaré Rose dans son communiqué. « Que ce soit en bien ou en mal, tout le monde a une histoire de “what if” dans sa vie. Même si je le pouvais, je ne changerais rien à la mienne, car c’est ce qui m’a aidé à trouver la vraie joie. »

Derrick Rose a également fait face à une accusation de viol en réunion en 2015, pour laquelle il a été jugé « non responsable » par un jury civil. Cette sombre affaire, qui dépasse largement le cadre du basket, ternit toujours la réputation du joueur. Rose avait alors admis ne pas connaître la signification du mot « consentement ».

Que serait devenue la NBA sans la blessure de Derrick Rose ?