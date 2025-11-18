Des années après, l’évolution insolite d’Andre Drummond

Certains se souviendront peut-être de ces vidéos estivales où Andre Drummond affichait fièrement ses progrès à trois-points en enchaînant les ficelles derrière l’arc. Il jouait alors pour les Detroit Pistons et était même considéré comme la star de la franchise du Michigan. Au final, que ce soit avec sa première franchise ou toutes celles qui ont suivi ensuite, le pivot n’a jamais pesé en dehors de la peinture.

Mais il n’est jamais trop tard pour progresser. La preuve sur ce début de saison. Le vétéran de 32 ans n’est plus un All-Star mais il continue de contribuer partout où il passe en s’affirmant comme un backup de qualité au poste cinq. Un changement de statut pas toujours facile à vivre mais que lui a parfaitement intégré. Il compile plus de 8 points et 9 rebonds par match sur un petit temps de jeu avec les Philadelphia Sixers tout en affichant un +/- positif.

Et… il met des trois-points ! Déjà 7 paniers primés en 16 tentatives pour Andre Drummond, soit un joli 43% de réussite. Alors évidemment sur un échantillon trop faible pour être pris réellement au sérieux mais l’évolution, même des années après, reste intéressante.