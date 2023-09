Le message est clair et Giannis Antetokounmpo commence à l'avoir répété assez souvent pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Si les Milwaukee Bucks ne deviennent plus assez compétitifs à ses yeux, il n'hésitera pas à demander son trade avant la fin de son contrat en 2025. Dans l'épisode du Lowe Post de cette semaine avec Ramona Shelburne, Zach Lowe a évoqué un scénario où le départ du double MVP et champion 2021 serait, à ses yeux, inéluctable.

"Ce que je vais dire n'est pas une information, mais simplement un sentiment. Admettons que les Bucks perdent en finale de conférence, ce qui serait une déception par rapport à ce qu'ils visent. Giannis Antetokounmpo n'aura plus qu'un an avant la fin de son contrat et le noyau dur de l'équipe sera plus vieux d'un an. Il a dit que s'il considéait que l'équipe n'était plus assez compétitive, il irait ailleurs. Si cette configuration se présente, je pense que les Bucks le traderont. C'est pour ça que Giannis est aussi clair là-dessus. Il leur fait une faveur en affichant autant de clarté.

Il est encore beaucoup trop tôt et un million de choses peuvent arriver. Je vous dis simplement que si les choses tournent mal, les Bucks ne vont pas faire comme si de rien n'était sous prétexte qu'il est trop fort pour être transféré. Toutes les équipes qui ont un marché et des atouts suffisants pour lui donner envie de venir sont déjà en train de se préparer et vont garder leurs atouts au chaud pour pouvoir être prêts quand ça arrivera".

Parmi les équipes qu'il imagine tenter le coup pour Giannis Antetokounmpo le moment venu, Lowe évoque les Los Angeles Lakers et le Miami Heat en priorité. On n'en est pas encore là et il y a évidemment aussi de bonnes chances pour que les Bucks redressent la barre après leur décevante élimination de la saison dernière au 1er tour des playoffs. Le "Greek Freak" est un homme de parole et si Milwaukee reste un contender ou parvient à remporter un nouveau titre, il ne cherchera pas à partir pour partir. Mais on sait aussi que la concurrence sera encore féroce cette saison et qu'atteindre les Finales est extrêmement compliqué. On va donc surveiller avec attention la situation autour des Bucks et de Giannis tout au long de la saison.

