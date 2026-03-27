Des milliards en jeu… et une injustice pointée par Josh Hart

Des milliards arrivent en NBA… mais pas pour les joueurs ? Josh Hart sort du silence et lance un débat explosif.

Alors que la NBA se rapproche d’une expansion majeure avec l’arrivée potentielle de deux nouvelles franchises à Las Vegas et Seattle, un sujet commence à faire grincer des dents dans les vestiaires : l’argent généré… et sa répartition. Au cœur du débat, Josh Hart, qui n’a pas hésité à prendre publiquement position.

Le joueur des New York Knicks estime que les joueurs devraient toucher une part des énormes "frais d’expansion" que la ligue s’apprête à encaisser. Une somme qui pourrait atteindre plusieurs milliards de dollars, directement versée aux propriétaires. Une situation qui, selon lui, pose un vrai problème d’équité dans la répartition des richesses générées par la NBA.

Dans une prise de parole claire, Hart a résumé son incompréhension :

« Je ne comprends pas pourquoi les joueurs ne recevraient pas une part de ça. »

Le sujet est loin d’être anodin. Historiquement, les revenus liés à l’expansion ne sont pas intégrés dans le partage classique du Basketball Related Income (BRI), qui détermine la répartition des revenus entre propriétaires et joueurs. Résultat : même si l’arrivée de nouvelles équipes fait exploser la valeur globale de la ligue, les joueurs n’en voient pas directement la couleur.

Josh Hart, lui, estime que cet argent est aussi généré grâce aux joueurs eux-mêmes.

« On est une partie essentielle de la ligue… donc on devrait aussi en bénéficier », a-t-il expliqué.

Ce positionnement s’inscrit dans un contexte plus large, où les joueurs sont de plus en plus attentifs aux questions économiques et à leur part dans un business NBA en pleine explosion. Entre les nouveaux droits TV attendus et la perspective d’expansion, les montants en jeu n’ont jamais été aussi élevés.

Reste maintenant à voir si cette prise de position isolée va trouver un écho du côté du syndicat des joueurs. Car derrière cette déclaration, c’est peut-être un nouveau bras de fer qui se prépare entre joueurs et propriétaires, bien au-delà du simple cas de l’expansion.

Une chose est sûre : Josh Hart a lancé le débat, et il pourrait rapidement prendre une ampleur bien plus large dans toute la ligue.

Les propriétaires votent en faveur de deux nouvelles franchises, Seattle et Las Vegas !