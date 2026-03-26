Les propriétaires votent en faveur de deux nouvelles franchises, Seattle et Las Vegas !

C’est presque fait pour Seattle et Las Vegas. En tout cas, les propriétaires sont en faveur de leur arrivée en NBA. Réunis hier pour voter sur cette question majeure, ils ont été unanimes en votant tous pour la création de deux nouvelles franchises. Alors qu’il y avait des rumeurs lointaines sur la possibilité de voir une équipe à Kansas City, Louisville ou à Mexico City, les boss de la ligue ont confirmé que cette expansion du championnat concernait finalement exclusivement les marchés de Seattle et Vegas.

La création des deux organisations va prendre quelques années et ils devraient débuter leur première saison en 2028 si jamais les offres des différents groupes d’investisseurs sont eux aussi acceptés par les proprios plus tard dans le courant de cette année. Chaque franchise pourrait être évaluée entre 7 et 10 milliards de dollars et le move devrait donc rapporter 15 à 20 milliards aux patrons, soit un joli chèque de 500 millions de dollars chacun dans la plus faible des estimations. Cette belle enveloppe ne concerne pas les joueurs.

Les propriétaires NBA ont le sentiment que les bénéfices seraient susceptibles de continuer à grimper en flèche en profitant des marchés très prisés de l’Ouest américain. Seattle rêve du retour de ses Sonics depuis le déménagement vers Oklahoma City, et la création du Thunder, en 2008. Notons que Kevin Durant pourrait être free agent pile au moment du comeback de la franchise qui l’a drafté en 2007.

Las Vegas est une destination prisée des ligues américaines avec des équipes récemment créés en hockey ou en WNBA, où les Aces ont même dominé la ligue en 2022, 2023 et 2025.

Avec la création de deux formations au sein de la Conférence Ouest, les Minnesota Timberwolves ou les Memphis Grizzlies sont pressentis pour être rebasculés dans la Conférence Est.

Seattle de retour en NBA : pourquoi ce comeback excite autant