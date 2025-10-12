Confronté à l'absence de LeBron James pour la reprise de la saison NBA, JJ Redick a joué la carte de la prudence.

Les Lakers vont devoir entamer la saison sans LeBron James, comme annoncé il y a quelques jours. Gêné par une sciatique, le King manquera le début de l’exercice NBA et JJ Redick, pour sa deuxième saison sur le banc angelino, avance encore dans le flou à ce sujet.

« On espère évidemment qu’il revienne vite », a expliqué Redick à Dave McMenamin d'ESPN. « Mais ce genre de blessure peut être délicat. Pour être honnête, on ne sait pas encore quel sera notre cinq de départ tant qu’il n’est pas de retour. On va devoir trouver la bonne formule. »

Privé de son leader de 40 ans, Redick doit repenser l’équilibre de son équipe, désormais articulée autour de Luka Doncic. Le duo Doncic-LeBron, déjà intéressant sur les derniers mois de la saison dernière, faisait forcément saliver les fans, mais il faudra encore patienter avant de le revoir à l’œuvre.

En attendant, le coach des Lakers devra miser sur l’énergie d’Austin Reaves et du reste du groupe pour que son équipe ne perde pas de terrain avant le retour de LeBron James, prévu pour dans 3 à 4 semaines.

LeBron James, une blessure qui traîne depuis plusieurs mois