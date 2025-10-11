LeBron James, une blessure qui traîne depuis plusieurs mois…

Gêné par une sciatique, l'ailier des Los Angeles Lakers LeBron James va manquer le début de la saison. Et l'été du King a été perturbé.

Absent pour 3 à 4 semaines, LeBron James va rater le début de la saison NBA. Touché par une sciatique, l'ailier des Los Angeles Lakers se trouve à l'arrêt sur cette pré-saison. Et en réalité, il est au repos forcé depuis plusieurs mois !

D'après les informations du journaliste d'ESPN Shams Charania, le King a ressenti ce problème dès fin juillet lors d'un entraînement. Depuis deux mois et demi, le vétéran de 40 ans doit gérer cette douleur. Sur le dernier mois, il n’a d’ailleurs quasiment pas pu toucher un ballon...

Cette préparation tronquée va-t-elle perturber son exercice 2025-2026 ? On le sait, LBJ a une routine bien particulière. Et il aime profiter des étés pour se maintenir en très grande forme. Cette fois-ci, il a donc été gêné par cette sciatique. Et le souci n'est toujours pas réglé.

Pour les objectifs des Lakers, il s'agit d'une situation à surveiller avec une grande attention. Même si les Angelenos ont désormais un projet tourné autour de Luka Doncic, ils auront besoin de LeBron James pour nourrir des ambitions.

Puis même sur le plan individuel, le natif d'Akron, dont l'avenir reste incertain, a probablement toujours l'envie de se battre contre un déclin pourtant inexorable.

LeBron James, avec modération