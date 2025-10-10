LeBron James va manquer le début de saison !

Mauvaise nouvelle pour les Lakers : LeBron James manquera le début de la saison NBA. Selon Shams Charania d'ESPN, le King souffre d’une sciatique et devrait rester sur la touche entre trois et quatre semaines.

À 40 ans, bientôt 41, LeBron s’apprêtait à entamer sa 23e saison dans la ligue, et cette alerte physique rappelle qu’aussi exceptionnel soit-il, le temps finit toujours par rattraper tout le monde. La sciatique, qui touche le bas du dos et la jambe, peut être particulièrement gênante pour un joueur dont le jeu repose encore sur la puissance et l’explosivité. À cet âge et après tant de kilomètres au compteur, chaque signal du corps est pris très au sérieux.

Pour JJ Redick, désormais dans sa deuxième saison sur le banc, le défi est immédiat : maintenir la cohésion sans son leader, tout en consolidant une équipe remodelée autour de Luka Dončić. Le transfert d’Anthony Davis contre la star slovène a bouleversé la hiérarchie, mais offre aux Lakers une assurance offensive rare. Avec Dončić aux commandes, Los Angeles garde les moyens d’être compétitif pendant l’absence de son vétéran emblématique.

LeBron James poursuivi par un fan après sa fausse “Second Decision”

Juste après la polémique...

LeBron va d’ailleurs pouvoir mesurer, pendant son repos forcé, à quel point il reste au centre de toutes les discussions. Sa fausse annonce de retraite, finalement dévoilée comme une campagne pour Hennessy, a agacé plus d’un fan et plusieurs observateurs. Une polémique dont il se serait bien passé au moment où son corps réclame une vraie pause.

Le King n’avait pas encore foulé le parquet en pré-saison, pas plus que Dončić. Les Lakers lanceront leur saison 2025-2026 le 22 octobre, à domicile, face aux Golden State Warriors. Et d’ici là, toute la NBA guettera un signe : celui du retour du roi.