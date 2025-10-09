Un fan des Lakers poursuit LeBron James, qu’il accuse de l’avoir trompé avec sa fausse annonce de retraite « The Second Decision », simple pub.

Selon TMZ Sports, un fan des Los Angeles Lakers, Andrew Garcia, a porté plainte contre la star LeBron James pour « fraude, tromperie et fausse représentation », après avoir cru que The Second Decision serait une annonce de retraite historique.

Garcia, 29 ans, affirme avoir dépensé 865,66 dollars pour assister au match des Lakers du 31 mars 2026 — 432,83 dollars par billet — convaincu que LeBron James allait tirer sa révérence ce soir-là. Des billets dont le prix s’est démultiplié à partir de l’annonce de l’annonce.

« Je n’aurais jamais acheté ces billets s’il n’allait pas prendre sa retraite, tout simplement », a expliqué le supporter, cité par TMZ.

Une fausse « décision » devenue publicité

Lundi soir, LeBron James avait teasé un événement baptisé The Second Decision, promettant de révéler « the decision of all decisions » (la décision de toutes les décisions) le 7 octobre à midi, heure de New York.

Une annonce qui faisait évidemment écho à sa célèbre émission de 2010, The Decision, durant laquelle il avait quitté Cleveland pour Miami. Et que beaucoup voyaient être celle de sa retraite.

Mais lorsque le moment est arrivé, aucune retraite n’a été annoncée : il s’agissait en réalité d’une publicité pour une marque de cognac. Le message final, publié sur les réseaux de la marque, se lisait ainsi :

« The Decision has been made. Cheers to year 23. » (« La décision a été prise. Trinquons à la 23e année. »)

Une plainte symbolique mais virale

Andrew Garcia réclame désormais à LeBron James le remboursement intégral de ses billets, soit 865,66 dollars, estimant avoir été trompé par une campagne « délibérément ambiguë ». Le joueur n’a pas encore réagi à cette procédure, déposée devant un tribunal des petites créances en Californie.

Sur les réseaux sociaux, l’affaire a rapidement fait le tour de la communauté NBA, certains fans reprochant à la star d’avoir « trollé » son propre public, tandis que d’autres saluent le sens du marketing du quadruple champion NBA.

