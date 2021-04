Stephen Curry sait que ses Warriors devront passer par le play-in tournament avant d'aller en playoffs. Golden State, 9e, compte 5 victoires de retard sur Portland, premier qualifié direct virtuel pour la post-saison. Mais encore faut-il être sûr de pouvoir disputer ces barrages et d'y être compétitif. Si Curry y affiche le niveau qui est le sien actuellement, les Dubs peuvent avancer la tête haute.

Dans la lignée de son mois d'avril démentiel, Stephen Curry a sorti une nouvelle performance mémorable contre les Boston Celtics cette nuit. La victoire n'a pas été au bout, mais il est difficile de ne pas regarder avec admiration ce qu'est en train de faire le "Baby-Faced Assassin". Avec 47 points et 11 paniers à 3 points, le double MVP a porté les Warriors sur ses épaules et poursuivi une série de matches où son niveau a rappelé qu'il était tout sauf un joueur banal.

Jamais personne n'avait été capable de réussir trois matches avec au moins 10 paniers à 3 points inscrits sur une même saison. Stephen Curry vient de le faire en... une semaine. Le voilà avec 10 matches consécutifs à 30 points ou plus (seul Wilt Chamberlain y était parvenu sous le maillot des Warriors), 7 matches à 40 points ou plus cette saison (il est n°1 en NBA de cette catégorie) et une candidature qui aurait été indiscutable pour le titre de MVP si Golden State n'était pas aussi loin du compte au classement.

Curry aura des voix, tant il incarne le côté "valuable" de la distinction (traduction : s'il n'était pas là, Golden State nagerait dans les mêmes eaux que Minnesota ou Houston), mais sans doute pas assez pour embêter Nikola Jokic et Joel Embiid, les deux favoris à l'instant T.

Au-delà de ces considérations statistiques effarantes - il est aussi en lice pour être le meilleur scoreur NBA - Stephen Curry ajoute une composante "spectacle" qui rend ses matches impossibles à manquer en ce moment. Curry ne fait pas que shooter. Il shoote beaucoup et bien, certes, mais à chaque match il est possible de faire une compilation de ses paniers compliqués, peu académiques ou complètement dingues en termes d'exécution.

Combien de joueurs en NBA sont capables de rentrer ce "shoot" avec la faute ?

"Il arrive à nous faire rester dans les matches avec des tirs comme celui-là. C'est quelque chose de pouvoir admirer un maître à l'oeuvre... En tout cas, je ne l'avais jamais vu s'entraîner à faire ce tir. Maintenant qu'on sait qu'il l'a dans son sac, méfiez-vous...", a salué Kent Bazemore après le match.

A la place des futurs adversaires des Warriors, notamment en cas de play-in et quel que soit le ranking des Californiens au bout du compte, on prendrait le conseil de Bazemore très au sérieux...

Stephen Curry a battu son record, mais Wilt Chamberlain c'était une autre dimension