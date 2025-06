Trade : Le Magic se saigne pour Desmond Bane !!!

Le marché des transferts est lancé, et de quelle manière. Alors qu’un trade de Kevin Durant – voire de Giannis Antetokounmpo – est attendu ou espéré, c’est finalement Desmond Bane qui est le premier à bouger. L’arrière de 26 ans, 27 dans quelques jours, passe des Memphis Grizzlies au Orlando Magic. Et la franchise floridienne n’a pas hésité à se saigner pour acquérir ses services : Kentavious Caldwell-Pope et Cole Anthony font le chemin inverse, avec également (surtout) quatre premiers tours de draft non protégés et un swap.

Les picks sont le 16eme de cette draft, un premier round des Phoenix Suns en 2026 – qui a une sacrée valeur ! – et les tours d’Orlando en 2028 et 2030. Le swap concerne 2029. Un sacré prix pour un joueur de qualité mais encore jamais All-Star. Desmond Bane tournait tout de même à plus de 19 points, 6 rebonds et 5 passes la saison dernière. Il convertissait aussi 39% de ses tentatives à trois-points. Il va apporter du scoring à cette équipe du Magic, qui a cruellement besoin d’adresse et de création autour de Paolo Banchero et de Franz Wagner.

Il va aussi donner du caractère à ce groupe. Bane est un battant et il est performant des deux côtés du terrain. Il n’aura pas de mal à faire oublier un Caldwell-Pope décevant depuis sa signature l’été dernier. Memphis récupère deux joueurs qui peuvent contribuer dans sa rotation et serviront éventuellement de monnaie d’échange selon la direction que souhaite prendre la franchise. Elle fait aussi le plein de picks, soit pour reconstruire, soit pour se placer sur une superstar si l’une d’entre elles venait à être disponible. Mais un Antetokounmpo aux Grizzlies reste très peu plausible, même au côté de Ja Morant.