À l’approche de la deadline, les Pistons ne devraient pas réaliser de trade majeur, la franchise souhaitant conserver son noyau actuel.

Alors que le marché des trades commence à s’animer à l’approche de la deadline NBA, les Detroit Pistons ne semblent pas enclins à provoquer un grand remaniement. Selon des sources de la ligue citées par Brett Siegel de ClutchPoints, la franchise du Michigan privilégierait la continuité, malgré des bruits persistants évoquant un possible mouvement d’envergure.

L’orientation actuelle serait claire : conserver le noyau de l’équipe et éviter un trade spectaculaire à court terme.

Le cœur de l’effectif appelé à rester en place

D’après ces informations, Detroit n’envisagerait pas de se séparer de plusieurs éléments majeurs de son roster, notamment Tobias Harris, Jaden Ivey et Isaiah Stewart.

Le cas de Tobias Harris attire particulièrement l’attention. Âgé de 33 ans, actuellement absent en raison d’une blessure à la hanche, il arrive en fin de contrat avec un salaire de 26,6 millions de dollars. Malgré ce contexte, les Pistons valorisent son apport vétéran et son influence dans le vestiaire, au moment où la franchise cherche à franchir un cap collectivement.

La continuité comme ligne directrice

Depuis l’arrivée de Trajan Langdon à la présidence des opérations basket, Detroit adopte une approche mesurée. L’idée est de construire sur la durée, en évitant les décisions précipitées qui pourraient compromettre la progression du groupe.

Cette philosophie rend peu probable un mouvement majeur avant la deadline, sauf si une opportunité jugée idéale se présente sur le marché.

Une éventuelle piste à surveiller

Si les Pistons devaient malgré tout explorer un dossier plus ambitieux, un nom circule en interne : Trey Murphy III. Trajan Langdon connaît bien le joueur, qu’il a côtoyé lors de son passage dans le front office de New Orleans, au moment où Murphy avait été drafté.

À ce stade, cette piste reste toutefois hypothétique et ne remet pas en cause la tendance principale : Detroit ne devrait pas bouleverser son effectif dans les semaines à venir.

