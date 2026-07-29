Les Clippers auraient proposé plus de 20 millions de dollars à LeBron James, tandis que les Celtics ont également tenté leur chance.

Le feuilleton LeBron James continue de dévoiler ses derniers secrets. Après les Cleveland Cavaliers, le Miami Heat, les Golden State Warriors et les Minnesota Timberwolves, on apprend que deux nouvelles franchises auraient tenté leur chance cet été.

Selon Dave McMenamin d'ESPN, les Los Angeles Clippers et les Boston Celtics ont également pris contact avec le quadruple champion NBA avant sa signature aux Philadelphia Sixers.

Les Clippers ont proposé beaucoup plus d'argent

Le cas des Clippers est sans doute le plus surprenant.

D'après ESPN, la franchise de Los Angeles a discuté avec LeBron James d'un contrat d'une saison supérieur à 20 millions de dollars, soit bien davantage que les 8 millions de dollars sur deux ans qu'il touchera à Philadelphie.

« Les LA Clippers ont même discuté d'un contrat lucratif d'une saison de plus de 20 millions de dollars qui lui aurait permis de rester dans sa maison de Brentwood, en Californie. »

En restant à Los Angeles, LeBron aurait également conservé la proximité avec sa famille ainsi qu'avec ses nombreuses activités économiques.

Les Celtics ont aussi manifesté leur intérêt

Dave McMenamin révèle également que les Boston Celtics se sont renseignés sur la faisabilité d'une arrivée de LeBron James.

L'intérêt est resté limité et Boston n'a jamais semblé faire partie des destinations les plus crédibles. Quelques jours auparavant, Brian Windhorst expliquait même qu'il aurait classé les Celtics tout au bas de la liste des préférences de LeBron.

La perspective était d'ailleurs particulière, compte tenu de la rivalité historique entre James et Boston, mais aussi du profond remodelage de l'effectif des Celtics cet été.

Le titre avant l'argent

Malgré l'offre très supérieure des Clippers, LeBron James a finalement privilégié un autre critère.

Selon son entourage, le principal objectif était de rejoindre une équipe offrant une véritable chance de remporter un nouveau championnat.

C'est cette ambition qui l'a conduit vers les Philadelphia Sixers, où il évoluera aux côtés de Joel Embiid, Jaylen Brown, Tyrese Maxey et V.J. Edgecombe.

Les révélations de Dave McMenamin montrent ainsi que le marché de LeBron James a été encore plus animé qu'il n'y paraissait. Au final, même une offre dépassant les 20 millions de dollars ni l'intérêt d'une franchise aussi prestigieuse que Boston n'auront suffi à le détourner de son dernier défi en Pennsylvanie.