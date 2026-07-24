Contrairement aux autres prétendants, Golden State et Cleveland auraient pris plusieurs décisions directement liées à une éventuelle arrivée de LeBron James.

Le suspense autour de l'avenir de LeBron James continue de paralyser une partie du marché NBA. Si plusieurs équipes restent à l'affût, The Athletic révèle que seules les Golden State Warriors et les Cleveland Cavaliers ont réellement pris des décisions en pensant directement à la superstar.

Golden State et Cleveland ont préparé le terrain

Selon Joe Vardon, ces deux franchises sont les seules à avoir effectué des mouvements spécifiquement liés à une éventuelle arrivée de LeBron James.

Du côté des Warriors, Draymond Green a accepté de renoncer à son contrat en cours afin d'offrir davantage de flexibilité financière à Golden State.

Comme le rappelle le journaliste, cette décision « visait bien à donner à l'équipe la flexibilité nécessaire pour signer LeBron James et tenter de récupérer Anthony Davis ».

À Cleveland, les Cavaliers ont eux aussi conservé une marge de manœuvre en laissant James Harden sans contrat, ce qui leur permettrait de signer LeBron James si celui-ci décidait de revenir dans l'Ohio.

Même la billetterie s'adapte

Joe Vardon évoque également un détail plus discret, mais révélateur. Les Cavaliers ont suspendu leur programme d'abonnements "Cavs United", empêchant temporairement de nouveaux supporters d'acheter des abonnements pour la saison.

Selon un message attribué à un membre du service billetterie de la franchise et relayé sur Reddit, cette pause serait liée à la free agency. L'hypothèse avancée est simple : si LeBron James signe à Cleveland, le prix des abonnements pourrait être revu à la hausse.

À l'inverse, les deux autres équipes régulièrement citées dans le dossier, le Miami Heat et les Philadelphia Sixers, ont bien réalisé des intersaisons ambitieuses, mais leurs principaux mouvements n'auraient pas été effectués dans le but d'attirer LeBron James.

Plus que jamais, toute la ligue semble désormais suspendue à la décision de la superstar, qui continue de faire attendre ses nombreux prétendants. Mais Cleveland et Golden State pourront nourrir plus de regrets que les autres s'ils ne font pas venir LBJ.

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