Shams Charania casse une rumeur sur LeBron James

Chaque insider, ou chaque journaliste, commentateur radio ou podcaster qui rêverait de l’être, y va de sa petite « info » sur LeBron James en ce moment. La dernière spéculation à la mode consiste à justifier l’attente concernant la décision du King par le fait que ce dernier aimerait que l’une des franchises qui fait office de futur point de chute mette en place un transfert pour Kyrie Irving ou Anthony Davis. Ça semble quand même gros et peu crédible… Et Shams Charania s’est empressé de corriger ses pairs qui avancent ce type de rumeurs.

« Selon mes sources, LeBron James et son agent Rich Paul ne sont pas dans l’attente d’un autre domino qui tomberait. Ils n’attendent pas un éventuel transfert d’Anthony Davis. Ils n’attendent pas que les franchises fassent d’autres mouvements », assure le nouveau pape du scoop.

Charania a-t-il lui-même des infos sur LeBron James ? C’est peu probable. Mais il est le journaliste le mieux connecté aux agents et aux franchises de la ligue. D’ailleurs, il s’exprime assez peu sur le sujet, ou alors sans annoncer grand-chose, ce qui laisse au moins penser qu’il évite de faire dans le sensationnalisme.

Pourquoi LeBron James prendrait son temps