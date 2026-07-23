Le feuilleton LeBron James continue de tenir la NBA en haleine. Plus de trois semaines après l'ouverture de la free agency, la superstar n'a toujours pas annoncé sa décision. Selon Kevin O'Connor, cette attente s'expliquerait par une stratégie bien précise.

LeBron attendrait un dernier mouvement

D'après le journaliste de Yahoo Sports, LeBron James espérerait toujours qu'une équipe candidate parvienne à recruter Kyrie Irving ou Anthony Davis avant qu'il ne fasse son choix.

« La théorie la plus répandue dans la ligue est que LeBron fait volontairement durer sa décision pour voir si l'un de ses prétendants peut trouver un moyen de récupérer Kyrie Irving ou Anthony Davis. Selon plusieurs sources, si une équipe parvenait à recruter l'un de ses anciens coéquipiers avec lesquels il a été champion, cela pourrait influencer sa décision. Jusqu'à présent, personne n'a pu ou voulu le faire. La piste Irving semble inexistante et la situation d'Anthony Davis est au point mort. Pour la première fois, LeBron va peut-être devoir choisir une équipe telle qu'elle est, et non telle qu'il aimerait qu'elle soit. »

Des scénarios difficiles à concrétiser

Selon Kevin O'Connor, cette hypothèse expliquerait pourquoi la décision tarde autant.

Les Cleveland Cavaliers, le Miami Heat, les Philadelphia 76ers et les Golden State Warriors restent les principales équipes citées dans le dossier, mais chacune se heurterait à des obstacles majeurs pour attirer Kyrie Irving ou Anthony Davis.

L'idée d'un retour d'Irving à Cleveland, par exemple, supposerait un accord complexe impliquant également les Dallas Mavericks. Et d'envoyer James Harden dans le Texas ? Quant à Anthony Davis, son profil ne semble pas correspondre aux besoins de Miami, tandis que Philadelphie et Golden State devraient également monter des opérations particulièrement compliquées pour espérer le recruter.

Faute de voir l'un de ces scénarios se concrétiser, LeBron James pourrait finalement être contraint de choisir parmi les effectifs actuellement à sa disposition, sans attendre le renfort qu'il espérait.