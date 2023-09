Devin Booker est partant pour les JO 2024 avec Team USA

Devin Booker a clairement indiqué son intention de rejoindre l'escouade de LeBron James et Team USA aux Jeux Olympiques de Paris en 2024.

"I'll do it". On dirait presque le slogan d'un célèbre équipementier, mais il s'agit simplement de la réponse de Devin Booker à un tweet de Kyle Kuzma sur le profil des joueurs dont Team USA aura besoin pour redorer son blason aux Jeux Olympiques de Paris en 2024.

"Les dirigeants de USA Basketball ont intérêt à faire venir des stars qui savent jouer un rôle. N'importe qui peut faire des choses avec le ballon dans les mains. Mais est-ce que tu accepteras de défendre et de te mettre dans le corner pendant quelques possessions ?", s'est interrogé le joueur des Washington Wizards.

Devin Booker, dont le nom avait déjà été évoqué dans la liste des joueurs que LeBron James aimerait tenter de convaincre de rejoindre la sélection US pour l'an prochain, semble partant.

"Je vais le faire", a-t-il répondu à Kuzma.

La star des Phoenix Suns était déjà de la partie à Tokyo et avait contribué à la campagne victorieuse des Etats-Unis jusqu'en finale contre la France. Booker avait tourné à plus de 9 points par match, dans un roster où figuraient Kevin Durant, Jayson Tatum, Damian Lillard, Zach LaVine, Khris Middleton, Bam Adebayo, Draymond Green, Jrue Holiday, Jerami Grant, JaVale McGee et Keldon Johnson.

Parmi ceux qui n'ont pas encore été sondés par USA Basketball ou par LeBron, qui semble assez clairement piloter la mission de recrutement, mais qui seraient prêts à rejoindre l'aventure, on peut noter Damian Lillard, De'Aaron Fox et Kyrie Irving.

