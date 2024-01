Devin Booker, Kevin Durant l’a poussé à être plus agressif

Sur les conseils de son partenaire Kevin Durant, l'arrière des Phoenix Suns Devin Booker tâche de se montrer plus agressif et égoïste.

Les Phoenix Suns cherchent encore la bonne formule. Avec un Big Three trop peu souvent disponible, la franchise de l'Arizona connaît des résultats mitigés. Mais cette nuit, Devin Booker et ses coéquipiers ont dominé les Los Angeles Lakers (127-109).

Avec de belles performances pour les trois stars : 37 points pour Bradley Beal, 31 pour Booker et 18 pour Kevin Durant. Afin de lancer la saison de son équipe, KD n'a visiblement aucun problème à moins toucher le ballon.

Il veut surtout mettre ses partenaires dans les meilleures conditions pour gagner. Et l'ailier a d'ailleurs poussé Booker à être plus agressif et égoïste.

"J'ai réalisé ce que mes coéquipiers me demandaient. Avoir un coéquipier comme Durant qui vous donne autant de confiance et qui vous permet de vous éclater, c'est énorme", a apprécié Devin Booker.

"Tout le monde doit être agressif sans avoir à se concentrer sur moi ou sur nos meilleurs marqueurs. La priorité est simple : être agressif et faire la bonne action. La balle va nous trouver. Parfois, il est bon de le rappeler à ses coéquipiers pour qu'ils puissent aller sur le terrain et avoir l'esprit libre", a ainsi résumé Kevin Durant.

Une stratégie payante sur cette rencontre. Mais les Suns peuvent-ils réellement le faire sur la durée ?

Kevin Durant, son rappel sur l’importance de Devin Booker