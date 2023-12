Pour la première du Big Three des Phoenix Suns, Devin Booker et ses partenaires ont perdu face aux Brooklyn Nets (112-116).

Enfin, les Phoenix Suns ont pu compter sur Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal sur le même match ! Depuis le début de la saison, le Big Three de la franchise de l'Arizona n'avait jamais été aligné. La faute à des blessures, notamment pour Booker et Beal.

Malheureusement pour les Suns, cette grande première s'est soldée par une défaite face aux Brooklyn Nets (112-116). Malgré de bonnes performances offensives, cette formule n'a pas fonctionné sur ce match.

Mais de son côté, Booker refuse de se prendre trop la tête avec ce revers.

"Nous n'allons pas trop s'inquiéter de cette défaite. Nous avons évidemment des choses à travailler. Mais c'était bien d'avoir tout le monde sur le terrain - enfin pas tout le monde - mais vous savez, nous trois, et de pouvoir jouer les uns avec les autres. D'avoir une idée de ce que c'est.

Il y a tellement d'espace, tellement d'opportunités. Je pense que c'est la première étape pour nous tous, nous apprenons de cette expérience et continuons à aller de l'avant", a résumé Devin Booker face à la presse.

Les Suns ont bien évidemment besoin de temps. Notamment pour trouver le bon rythme et les ajustements avec ce Big Three. Mais sur le papier, le potentiel, notamment en attaque, reste effrayant.

Kevin Durant, son rappel sur l’importance de Devin Booker