Devin Booker bientôt de retour avec les Suns ?

Devin Booker, absent depuis cinq semaines à cause d’une blessure à l’aine, pourrait bientôt faire son retour avec les Suns.

Depuis que Devin Booker n’est plus sur les parquets, le soleil est un peu moins brillant dans l’Arizona. Les Phoenix Suns affichent un bilan de 9 victoires pour 15 défaites sans leur star cette saison. Heureusement, cette longue nuit arrive bientôt à son terme.

Booker pourrait faire son retour mardi, face aux Nets, d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN. L’arrière, qui a manqué les cinq dernières semaines de compétition, semble en effet remis de sa blessure à l’aine.

Cette saison, la star des Suns affiche des moyennes de 27,1 points, 5,6 passes et 4,6 rebonds. Le tout à 47,7% au tir et 37% à trois points. Auteur d’un superbe début de saison, il a été coupé dans son élan par plusieurs problèmes physiques et a ainsi manqué près de la moitié des matches de son équipe.

Dans les hauteurs de l’Ouest en début de saison, Phoenix se maintient désormais à la 8e place. Leur bilan de 27-26, à égalité avec le Jazz (9e), serait certainement bien meilleur aujourd’hui sans l’absence de Devin Booker. Dans une conférence très compacte, ils ne restent toutefois qu’à 1,5 match de la 4e place.

Avec le retour de leur meilleur joueur, qui reste à confirmer, les Suns peuvent viser une qualification directe en playoffs. Ils peuvent même espérer arracher l’avantage du terrain avec une bonne fin de saison. Mais l’essentiel sera certainement de garder un groupe en bonne santé avant le début de la postseason.

