Devin Booker, de retour ce soir pour les Suns

Les Phoenix Suns voient enfin la lumière au bout du tunnel. Devin Booker, sans qui la franchise affiche un bilan négatif de 11 victoires pour 15 défaites cette saison, devrait bientôt retrouver les siens. Une excellente nouvelle pour son équipe, qui a tout à gagner à mettre un coup d’accélérateur sur la fin de l’exercice régulière.

C’est confirmé : l’arrière fera son retour ce mardi, face aux Nets, d’après Chris Haynes du Bleacher Report. Il semble enfin rétabli de sa blessure à l’aine, après cinq semaines de convalescence.

Cette saison, la star des Suns affiche des moyennes de 27,1 points, 5,6 passes et 4,6 rebonds. Le tout à 47,7% au tir et 37% à trois points. Auteur d’un superbe début d’exercice, il a été coupé dans son élan par plusieurs problèmes physiques et a ainsi manqué près de la moitié des matches de son équipe.

Dans les hauteurs de l’Ouest en début de saison, Phoenix se maintient désormais à la 6e place. Leur bilan de 29-26 serait probablement bien meilleur aujourd’hui sans l’absence de Devin Booker. Dans une conférence très compacte, ils ne restent toutefois qu’à un match de la 4e place.

Aux Suns, la fin de l’ère Robert Sarver est imminente

L’équipe était d’ailleurs bien plus mal partie sans son franchise player. Les retours progressifs de Chris Paul et Cameron Johnson ont permis aux Suns de retrouver une certaine stabilité. Si bien qu’ils ont remporté huit de leurs 10 dernières rencontres, des résultats presque providentiels au vu.

Désormais, les finalistes 2021 peuvent viser une qualification directe en playoffs. Ils ont bien évidemment tout intérêt à éviter la case play-in, qui pourrait les conduire à une élimination rapide. Avec Booker, Phoenix peut même espérer l’avantage du terrain, qui ferait certainement une grosse différence en postseason.

CP3, Westbrook : Les autres offres faites aux Nets pour Kyrie Irving