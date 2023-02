Le Board of Governors de la NBA a approuvé la vente des Phoenix Suns à Mat Ishbia, mettant ainsi fin à l'ère Robert Sarver.

Cinq mois après la suspension de Robert Sarver, l’agonie de l’organisation des Phoenix Suns est arrivée à son terme. Le Board of Governors de la NBA a officiellement approuvé la vente de l’équipe — ainsi que du Mercury en WNBA — à Mat Ishbia, son nouveau propriétaire. C’est, on l’espère, la fin d’une ère empreinte de toxicité et d’un malêtre général au sein de la franchise.

La transaction devrait être officialisée dans la semaine, à l’aube de la trade deadline. Elle actera ainsi définitivement le départ de Sarver, banni de la NBA pour son comportement raciste et misogyne. Il avait été, après une enquête indépendante commandée par la ligue, écarté de son équipe et condamné à 10 millions de dollars d’amende.

Adam Silver, le commissionner, disait ne pas avoir "le droit de lui enlever son équipe". Au final, ce sont toute de même les pressions internes et externes qui ont résigné l’homme d’affaires.

"Dans le climat actuel impitoyable, il est devenu douloureusement clair que ce n’est plus possible. […] Je ne veux pas être une distraction pour ces deux équipes", s’est lamenté Robert Sarver.

Tamika Tremaglio, vice-présidente du syndicat des joueurs, avait par exemple demandé que Robert Sarver soit banni à vie de la NBA, indiquant parler "au nom des joueurs". Jahm Najafi, deuxième actionnaire le plus important des Suns, a également réclamé sa démission. Même Chris Paul, la star de l’équipe, s’était désolidarisé du patron.

Vente des Suns : un nouveau record en NBA

Si Sarver ne souhaitait pas vendre sa franchise dans un premier temps, cela ne l’a pas empêché de se faire une belle marge sur la transaction. Le montant de 401 millions de dollars était un record pour l’époque lorsqu’il l’a acheté en 2004. La vente marquera un nouveau pic, cette fois-ci autour des 4 milliards de dollars.

Le prix, presque 10 fois supérieur à celui qu’il a payé il y a 20 ans, est loin des sommes habituelles en NBA. L’actuel record a été fixé en 2019, lorsque Joe Tsai a racheté les Nets pour 3,3 milliards de dollars. En deuxième position : Tilman Fertitta avec les Rockets en 2017 pour 2,2 milliards, environ la moitié du prix de Phoenix.

Mat Ishbia, champion d’État avec Michigan State en 2000, devrait amener avec lui un vent nouveau. La démission de Jason Rowley, alors CEO et président de la franchise, est déjà un bon signe. La NBA avait en effet recommandé son licenciement après qu’il ait été mis en cause par plusieurs employés. Car, si les Suns assurent avoir entrepris d’importants changements au sein de l’organisation, plusieurs cadres également responsables de l’environnement toxique de la franchise sont restés en poste après la suspension de Sarver.

Sur le plan sportif, l’arrivée d’un nouveau propriétaire devrait par ailleurs faire une grande différence. Les tensions entre Deandre Ayton et son équipe seraient notamment nées de sa relation avec Sarver. Sa vision et les moyens qu’il sera prêt à mettre pour tenter de gagner un titre seront également déterminants.

