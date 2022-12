Suns : un rachat imminent pour un montant record

Trois mois après la mise en vente des Phœnix Suns, la franchise a trouvé son nouveau propriétaire. Le départ de Robert Sarver, actuellement banni de la NBA pour ses actes racistes et misogynes, est ainsi imminent.

D’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, le milliardaire Mat Ishbia est sur le point de racheter les Suns et le Mercury. Le montant de la transaction avoisinerait les quatre milliards de dollars et devrait être officialisé dans un avenir proche. Ishbia, champion d’État avec Michigan State en 2000, remplacera alors Sarver, qui s’est résigné à vendre l’équipe au mois de septembre.

Pour rappel, après une enquête indépendante commandée par la ligue, Sarver a été banni de la NBA pendant un an et condamné à payer 10 millions de dollars d’amende. Une sanction pour son comportement misogyne, raciste et déplacé au sein de l’organisation des Suns.

Une fois confirmée, la vente devrait marquer un nouveau sommet pour une franchise NBA. L’actuel record a été fixé en 2019, lorsque Joe Tsai a racheté les Nets pour 3,3 milliards de dollars. En deuxième position sur la liste : Tilman Fertitta avec les Rockets en 2017 pour 2,2 milliards, environ la moitié du prix des Suns.

