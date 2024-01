Devin Booker, un véritable show pour sa famille

Devin Booker adore faire des misères aux New Orleans Pelicans ! Pour la seconde fois de sa carrière, l'arrière des Phoenix Suns a dépassé la barre des 50 points contre cette équipe. La nuit dernière, il a même inscrit 52 points pour permettre la victoire des siens (123-109).

Pour cette rencontre à l'extérieur, le talent de 27 ans avait une motivation supplémentaire : la présence de sa famille. D'ailleurs, après son 6ème panier primé de la soirée, il l'a dédié à son père et son grand-père, présents dans les tribunes.

Devant les siens, Booker ne voulait pas se rater.

"J'ai 50 proches là-bas (dans les tribunes, ndlr) et je suis sur le point d'aller les voir. C'est ce qui me motive le plus, c'est toute ma famille qui est ici. Ils viennent en voiture à chaque fois que je joue ici et j'aime leur offrir un spectacle", a ainsi assuré Devin Booker pour ESPN.

"Il a un instinct de tueur incroyable. Il avait aussi ce regard dans les yeux ce soir. C'était une belle victoire d'équipe, mais Book a été spectaculaire", a noté son coach Frank Vogel.

Capable de prendre feu, Devin Booker a donc signé une superbe performance offensive. Sous les yeux des siens.

Devin Booker, Kevin Durant l’a poussé à être plus agressif