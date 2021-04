Dewayne Dedmon, un renfort pour la raquette du Heat

Le Miami Heat s’est armé pour les playoffs en faisant venir Victor Oladipo le soir de la deadline. Mais Pat Riley et consorts ne comptaient pas en rester là. Ils étaient à l’affût de la moindre opportunité pour renforcer encore un peu plus l’équipe. Et c’est ce qu’ils ont fait en signant Dewayne Dedmon. ESPN annonce que son arrivée est désormais officielle puisqu’il a passé les tests médicaux et notamment un dépistage du COVID-19. Il jouera en Floride jusqu’à la fin e la saison.

C’est un recrutement intéressant pour le Heat. Dedmon, 31 ans, évolue en NBA depuis 2013. Il représente une assurance sur le poste de pivot derrière Bam Adebayo. Parce qu’après les départs de Kelly Olynyk et Meyers Leonard, Miami ne pouvait plus compter que sur le très jeune Precious Achiuwa, rookie intrigant mais pas forcément prêt pour les joutes de playoffs.

Dewayne Dedmon a évidemment moins de potentiel mais il est solide dans certains domaines clés : pour protéger le cercle, prendre du rebond, jouer le pick-and-roll, faire des fautes et densifier la peinture. Un rôle idéal pour lui sur 15-20 minutes en sortie de banc. Sans club depuis le début de la saison, il compilait 8 points et 7 rebonds de moyenne en 23 minutes en 10 matches avec les Atlanta Hawks l’an dernier.

