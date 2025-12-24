Dillon Brooks a encore trollé LeBron… et ça ne l’amuse pas du tout

Dillon Brooks et les Suns ont battu les Lakers de LeBron James. Il a pu troller le King avec gourmandise...

LeBron James supporte sans doute mieux les facéties de Dillon Brooks lorsque les Lakers gagnent, comme cela a souvent été le cas en playoffs lorsque leurs chemins se sont croisés. Quand le trublion canadien, aujourd’hui aux Phoenix Suns, a le dernier mot, l’exercice devient nettement plus compliqué. Le King avait ainsi bien du mal à masquer son agacement la nuit dernière, lorsque Brooks est venu le troller ouvertement sur la ligne des lancers francs, au point de donner l’impression qu’il se retenait de lui en coller une.

Phoenix a écrasé Los Angeles et Brooks a encore livré une prestation solide, tout en étant fidèle à sa réputation d’agitateur en chef. Profitant d’un moment de flottement, l’ailier est allé taper dans la main de LeBron entre deux lancers, feignant d’être un coéquipier, exactement comme il l’avait fait à Luka Doncic quelques jours plus tôt. Autant le Slovène avait accueilli la plaisanterie avec le sourire, autant James n’a pas goûté l’entourloupe.

Il faut dire que l’historique entre les deux hommes est chargé. Lors des playoffs 2023, Brooks s’était fait remarquer par ses provocations répétées envers LeBron James, avant de voir les Lakers éliminer Memphis sans ménagement. Depuis, chaque confrontation ravive cette rivalité asymétrique, entre un vétéran habitué à régner sur la ligue et un provocateur qui ne recule jamais devant le clash, quitte à flirter avec la ligne rouge.