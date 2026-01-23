Dillon Brooks explique pourquoi il trashtalke LeBron James

Dillon Brooks a reconnu qu’il ne se serait pas permis de trashtalker le LeBron James d’il y a cinq ans, expliquant son attitude actuelle.

Dillon Brooks a livré une explication sans détour sur son attitude provocatrice à l’égard de LeBron James. Lors d’un live Twitch devenu viral, l’ailier des Phoenix Suns a reconnu que son trash talk était directement lié à l’âge et au stade actuel de la carrière de la star des Lakers.

Des propos francs, mais loin d’être flatteurs, qui ont rapidement suscité des réactions.

« Avec le LeBron d’il y a cinq ans, ce serait différent »

Interrogé sur la raison pour laquelle il s’en prend régulièrement à LeBron James sur le terrain, Dillon Brooks n’a pas cherché à masquer sa logique.

« Si c’était le LeBron d’il y a cinq ans, ce serait différent… Le LeBron de Miami, tu ne lui parles pas comme ça, parce qu’il avait plus de jeu, plus d’agilité », a-t-il expliqué.

« Là, maintenant, il est vieux. »

Une déclaration qui confirme que Brooks estime pouvoir se permettre ce type de provocations uniquement face à une version plus âgée du joueur.

Une rivalité assumée, mais à sens unique

Dillon Brooks entretient depuis plusieurs saisons une relation tendue avec LeBron James, marquée par des provocations verbales répétées. Cette fois, le joueur reconnaît explicitement qu’il n’aurait pas adopté la même attitude face au LeBron James de son apogée athlétique.

À 41 ans, James continue pourtant d’évoluer à un haut niveau et de rester central dans le jeu des Los Angeles Lakers, malgré les critiques et les tentatives de déstabilisation.

Des propos qui interrogent plus qu’ils n’impressionnent

Si Dillon Brooks assume pleinement son trash talk, ses explications donnent surtout le sentiment d’une provocation opportuniste, ciblant une version jugée plus vulnérable de son adversaire. Une posture qui, loin de renforcer sa crédibilité, pourrait surtout alimenter le débat autour de la limite entre intimidation verbale et simple recherche d’attention médiatique.

Quoi qu’il en soit, la rivalité verbale entre Brooks et LeBron James semble loin d’être terminée.

