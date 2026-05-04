Dillon Brooks livre son Top 5 des plus gros chouineurs NBA

Dillon Brooks donné sa liste des joueurs qui se plaignent le plus auprès des arbitres en NBA. Doncic et LeBron figurent en bonne place.

Toujours aussi direct, Dillon Brooks n’a pas hésité à pointer certains des plus grands noms de la ligue au moment de pointer les plus gros chouineurs.

Dans le show Million Dollaz Worth of Game, l’ailier des Phoenix Suns a dévoilé les joueurs qui, selon lui, se plaignent le plus lorsqu’il les défend.

Deux stars des Lakers ciblées

Dans sa liste, Dillon Brooks a notamment cité deux joueurs des Los Angeles Lakers : LeBron James et Luka Doncic.

Il les considère parmi les plus vocaux face aux arbitres lorsqu’ils sont sous pression défensive.

Curry et Giannis également mentionnés

La liste de Dillon Brooks ne s’arrête pas là.

Il y ajoute aussi Stephen Curry et Giannis Antetokounmpo, deux autres superstars régulièrement exposées aux contacts.

Enfin, il complète ce Top 5 avec Jaren Jackson Jr., son ancien coéquipier aux Memphis Grizzlies.

Un spécialiste du trash talk

Réputé pour son intensité et sa capacité à agacer ses adversaires, Dillon Brooks assume pleinement ce rôle.

Cette saison, il a d’ailleurs terminé en tête de la NBA au nombre de fautes techniques.

Une saison solide malgré tout

Au-delà de ses déclarations, Dillon Brooks a réalisé la meilleure saison de sa carrière, avec 20,2 pts, 3,6 rbds et 1,8 passe par match.

Une production qui fait de lui l’un des two-way players que les joueurs adorent avoir à leurs côtés, mais détestent avoir comme adversaire.