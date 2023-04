Dinwiddie répond à Kuzma… et fâche Rick Fox au passage

En répondant au thread vengeur de Kyle Kuzma, Spencer Dinwiddie a trouvé le moyen d'égratigner l'amour-propre, pour ne pas dire de manquer de respect, à quelqu'un qui n'avait absolument rien à voir avec la choucroute : Rick Fox.

"Il y avait beaucoup de contradictions dans ce qu'il a dit. Et puis m'appeler "Dinshittie"... La dernière fois que j'ai entendu ça, je devais avoir 10 ans. Moi je raisonne comme Eminem dans 8 Mile en matière de beef. Il aborde son dernier battle en se disant qu'il va juste dire la vérité. C'est la dernière fois que je parle de ça parce que je veux me concentrer sur Philadelphie. Mais j'ai dit la vérité et j'ai reçu comme réponses des insultes dignes d'un gamin de 10 ans.

Certaines personnes ont simplement la chance de se retrouver dans de bonnes situations. Personne n'en veut à Rick Fox d'avoir gagner le titre avec Kobe et Shaq. Mais on ne peut pas faire comme si Rick Fox les avait menés jusqu'au titre".