Kyle Kuzma répond à Dinwiddie et envoie la sauce, c’est la guerre !

Kyle Kuzma est déjà en vacances. Du coup, c'est plutôt pratique pour prendre le temps de répondre à ses détracteurs, particulièrement quand il s'agit d'autres joueurs NBA... Sa passe d'armes médiatique avec Spencer Dinwiddie, le meneur de Brooklyn, a pris de l'envergure ces dernières heures. Alors que Dinwiddie prépare le 1er tour des playoffs contre Philadelphie, Kuzma n'a pas manqué de répondre à sa dernière pique.

Pour rappel, Dinwiddie avait déclaré au sujet de Kyle Kuzma sur Fan Duel TV :

Kuzma, dont Dinwiddie avait aussi critiqué le style vestimentaire, le comportement et le futur contrat, a sorti l'arsenal nucléaire et fait un thread pour abattre l'ennemi.

"D'accord, puisque je suis si célèbre, je vais vous donner de la matière. D'habitude, les choses qui sortent sur Internet ne me dérangent pas. Mais je ne vais pas laisser ce taré continuer à parler des mes coéquipiers et de moi.

1- Le manque de confiance est bruyant ? Les Wizards et moi on a tellement d'immobilier sur l'île de Dinshittie... Ce mec a signé avec une équipe pour 60 millions, mais a été tradé avant même que la saison suivante ne soit terminée.

2- Dis moi, qu'est-ce que tu as gagné dans cette ligue ? Tu t'es fait trimballer partout comme un ballon de basket mon garçon. Tu peux remercier KD et Kyrie pour les 34 victoires avant le All-Star Game et la qualification en playoffs, parce qu'après vous avez fait du 11-13.

3- Toi une deuxième option ? Plutôt un deuxième meneur LOL. Mon gars, je t'ai observé pendant deux mois à la fin de ton passage chez les Wizards où tu étais la deuxième option. Tu tournais en 8-4-4, c'est bien. Je suis heureux que tu performes aujourd'hui !

4- Oui, je vais gagner un paquet de fric, arrête de faire le hater.

5- Et enfin, la seule raison pour laquelle tu vaudras ton contrat, c'est si la NBA t'autorise enfin à être payé en cryptomonnaie. C'est bien, vous avez fait du clic avec ça. Allez les Sixers !