Dirk Nowitzki allume Nico Harrison après son renvoi

Dirk Nowitzki était, comme nous tous, choqué au moment d’apprendre le trade de Luka Doncic vers les Los Angeles Lakers. Un changement de direction qui l’a marqué, au point de s’éloigner de sa franchise de cœur, les Dallas Mavericks. Du moins tant que cette dernière restait aux commandes du GM Nico Harrison. Mais le dirigeant s’est fait virer il y a quelques jours et la légende va sans doute pouvoir reprendre de la place au sein de l’organisation. En attendant, le consultant pour Prime Vidéo s’est livré une fois de plus sur cette situation.

« Je pense que ce move [le renvoi de Nico Harrison] aurait dû intervenir encore plus tôt, pendant l’été. Ça amenait beaucoup trop de distractions pour l’équipe. Je ne voulais pas de cette énergie négative autour de Cooper Flagg pour ses débuts en NBA. Mais bon, nous y sommes. Je connais cette fan base à Dallas, j’ai eu la chance de vivre cette expérience pendant 21 ans. Ils sont passionnés et loyaux. Je savais que les supporters ne passeraient pas à autre chose.

Et ce trade n’avait aucun sens. Ça n’avait aucun sens pour les fans. Il n’y a pas eu d’explications non plus d’ailleurs. Les Mavs étaient allés en finales la saison précédente. Ils ont balancé tous leurs assets pour construire une équipe autour de Luka avec des ailiers longs autour, des menaces verticales. Ils ont ajouté Klay parce qu’on a vu en finales que ça manquait un peu d’adresse extérieure.

Au moment des matches de Noël, Dallas avait gagné 14 de ses 17 derniers matches. Le groupe montait en puissance. Puis Luka s’est blessé et c’est malheureusement le dernier match qu’il a joué avec les Mavericks. C’était triste. Très triste la façon dont ça s’est terminé. Les fans ont eu le sentiment de ne pas avoir eu le droit de pouvoir aller au bout de cette aventure, de voir Luka se développer, je l’espère, en champion un jour. Maintenant il faut aller de l’avant. »

C’est une nouvelle ère qui s’ouvre dans le Texas.