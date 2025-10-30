C'est un peu passé inaperçu, mais ce qu'ont fait les Nuggets sur leurs quatre premiers matches de la saison est assez incroyable.

Sans forcer, les Denver Nuggets sont en train d’inscrire leur nom dans les livres d’histoire. Après leur victoire écrasante contre les Pelicans cette nuit, l’équipe est devenue la première de l’histoire NBA à débuter une saison avec quatre matches consécutifs à plus de 120 points, tout en shootant à 50 % ou mieux à chaque fois. Une performance remarquable qui souligne la cohésion et l’efficience de cet effectif.

Au cœur de cette mécanique, Nikola Jokic continue d’imposer sa signature : avec déjà quatre triple-doubles en quatre rencontres, il modèle le rythme de l’équipe avec une fluidité rare. Ses coéquipiers, malgré le départ cet été de Michael Porter Jr., récemment transféré aux Nets, trouvent leur place dans l’attaque et font tourner le collectif.

Adelman s'en sort bien

Du côté du coaching, un tournant majeur a été pris : Michael Malone n’est plus à la tête de l’équipe. Depuis la fin de la saison dernière, c’est David Adelman qui officie comme entraîneur principal. Ancien assistant des Nuggets, il a été nommé à ce poste après avoir assuré l’intérim et convaincu en playoffs. Adelman hérite d’un roster rodé et le dirige sans heurts pour le moment, capitalisant sur la stabilité et la maturité du groupe.

Il n’est pas encore question d’explosion spectaculaire, mais ces Nuggets exhibent une constance rare : efficacité collective, leadership de Jokic et adaptation à une nouvelle direction technique. Si cette trajectoire se poursuit, la saison régulière pourrait bien leur sourire ou en tout cas les voir être à distance raisonnable du Thunder dans la lutte pour le trône de l'Ouest.